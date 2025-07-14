На Камчатке волонтеры с Сахалина присоединились к поискам косатки, запутавшейся в пластике

У специалистов есть оборудование, которое может помочь в освобождении животного

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Волонтерская группа "Друзья океана" с Сахалина обследовала территорию от мыса Зеленого до входа в Авачинскую бухту в поисках детеныша косатки, попавшего в пластиковые путы. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Волонтеры дошли от мыса Зеленого до входа в Авачинскую бухту. Встретили там много косаток разных семей, но, к сожалению, семью с запутанным детенышем не нашли", - рассказали в организации.

Там уточнили, что у волонтеров есть специальное оборудование, которое может помочь в освобождении попавшей в беду косатки. Специалисты проводят в море по шесть-семь часов в поисках косатки Вилли и ее детеныша.

4 и 5 июля в районе мыса Шипунский была встречена семья косаток с новорожденным детенышем в возрасте до шести месяцев. На теле новорожденной косатки было замечено кольцо упаковочной ленты, плотно надетой на переднюю часть тела. По мнению биологов, травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несет непосредственную угрозу жизни косатки.