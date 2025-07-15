На Камчатке началось восстановление размытого от таяния ледника участка трассы

Движение планируют открыть 16 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению размытого участка трассы в Усть-Камчатском округе начались на Камчатке. Движение планируется открыть завтра, сообщили ТАСС в краевом минтрансе.

"Выполняются работы по отводу воды. После того, как уровень воды упадет, начнутся восстановительные работы дорожного полотна. Движение будет открыто завтра в течение дня", - рассказали в профильном министерстве.

Дорога между населенными пунктами Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки была размыта из-за таяния ледника 14 июля. Движение по трассе было закрыто, но утром 15 июля автомобиль с ребенком внутри попал в промоину, водителю и пассажирам удалось спастись.