Вильфанд: на всей европейской территории РФ существенно снизится пожароопасность

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, этому будут способствовать выпадающие осадки и постепенное снижение температуры

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заметно снизится класс пожарной опасности в ближайшие дни на всей европейской территории России, благодаря осадкам. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенно снижается класс пожарной опасности на всей европейской территории России. Этому будут способствовать выпадающие осадки и снижение температуры постепенное", - сказал он.

Вильфанд добавил, что на Урале в течение недели будет распространяться холодный воздух. В Свердловской области прогнозируется 18-21 градус со среды, в Ямало-Ненецком автономном округе - около 15 градусов, в Ханты-Мансийском - 17-20 градусов. Эти значения на 2-4 градуса ниже нормы.