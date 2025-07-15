В Международном аэропорту Владивосток пассажиропоток увеличился на 13% за полгода

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт обслужил 1 млн. 444 тыс. пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в Международном аэропорту Владивосток увеличился на 13% по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

"По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 млн. 444 тыс. пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом. С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 1 млн. 118 тыс. пассажиров. На международных линиях - 326 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там рассказали ТАСС, что аэропорт постоянно расширяет свою маршрутную сеть. Так, возобновились рейсы в Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре и Итуруп.

"На международных линиях авиакомпания China Southern Airlines открыла рейсы в Харбин, авиакомпания Chengdu Airlines запустила рейсы в Шэньян и авиакомпания "Якутия" открыла чартерные рейсы в Яньтай", - отметили представители аэропорта.