Вильфанд: в Москве и области температура воды из-за дождей понизится

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что хоть и температура воздуха понизится на 7 градусов по сравнению с прошлой неделей, но ниже нормы показатель будет всего на 1-2 градуса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прогнозирующиеся осадки, которые будут выпадать в течение недели, не окажут существенного влияния на температуру воды в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура водоемов Московского региона [из-за дождей на этой неделе] понизится, но несущественно. Все равно она составит 23-24 градуса. Конечно, вода охлаждается из-за осадков, но это будут очень теплые дожди, поэтому температура воды останется высокой. Купальный сезон в течение этой недели продолжится вовсю", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что хоть и температура воздуха понизится на 7 градусов по сравнению с прошлой неделей, но ниже нормы показатель будет всего на 1-2 градуса. "И думать пока не стоит об окончании купального сезона в Москве", - подытожил он.