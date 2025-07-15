Краснодарский край планирует присоединиться к проекту "Императорский маршрут"

Как добавила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, также интерес к присоединению к "Императорскому маршруту" проявляют Чувашия и Башкирия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Краснодарский край планирует войти в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в августе. В регионе сохранились исторические объекты, связанные с императрицей Марией Александровной, сообщила ТАСС председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Я надеюсь, в августе [в проект] может войти Краснодарский край, потому что он сохранил удивительные объекты, связанные с памятью императрицы Марии Александровны. В частности, нас пригласили на торжества по поводу тридцатилетия возрождения монастыря Марии Магдалины в Тимашевском районе", - поделилась она.

Также, добавила собеседница агентства, интерес к присоединению к "Императорскому маршруту" проявляют Чувашия и Башкирия. "В Николо-Березовке недалеко от Уфы [установлен] памятник Елизавете Федоровне в местах ее паломничества - она была несколько раз здесь, была очень известным миссионером. В этих краях ее любят до сих пор, руководство региона предлагало присоединиться к "Императорскому маршруту", мы не успели в прошлом году, но я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме. Тем более соседняя Чувашия тоже очень хотела бы присоединиться к проекту", - рассказала Громова.

В проект входит 31 регион, в том числе Свердловская, Тюменская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Новгородская области.

Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Федеральный туристический проект охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.