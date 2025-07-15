Врио губернатора Новгородской области подчеркнул, что подготовительный этап завершен

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Университетский кампус мирового уровня в Великом Новгороде будет построен вовремя, сроки сорваны не будут, об этом ТАСС сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Ранее Дронов посетил строительную площадку Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского, его реконструкция ведется в рамках национального проекта "Культура". Подрядчик сообщил, что завершит работы на внешнем контуре до 20 июля, но сроки сдвинулись на середину сентября. Дронов отметил, что это имитация работы, и такими темпами можно строить до 2030 года, а, может, и до 2035. Это один из нескольких ключевых объектов, сроки строительства которых находятся на контроле, как и возведение кампуса.

"Строительство современного университетского кампуса ведется под контролем Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Процесс строительства проходит под непрерывным мониторингом, включающим ежедневный фотодокументальный учет выполненных работ. В дополнение к этому, все этапы строительных мероприятий контролируются независимым строительным надзором, что обеспечивает соответствие высоким стандартам качества и безопасности. Таким образом, вероятность нарушения сроков минимальна, поскольку все этапы строительства четко контролируются и своевременно согласовываются с соответствующими ведомствами", - сказал Дронов.

По словам врио губернатора, на текущий момент подготовительный этап завершен, проведены технологические подключения внешних коммуникаций, включая водоснабжение, газификацию, связь и канализацию. Генеральный подрядчик продолжает работы по устройству фундаментов будущих корпусов кампуса, у многофункционального комплекса ведутся работы по устройству стен подвала.

"Коллеги из федерального правительства ставят перед нами срок завершения строительства кампуса до конца 2027 года. В ближайшее время ожидаем поступление федерального финансирования, после чего темп строительных работ будет увеличен. В настоящее время ведутся активные строительные работы на площадке, убежден, что совместными усилиями мы сможем завершить строительство в намеченный срок", - добавил он.

Строительство современного университетского кампуса ведется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Согласно проектным данным он будет состоять из пяти жилых корпусов, многофункционального центра и многоуровневой парковки. Общая площадь объектов 96 124 квадратных метров, а площадь территории более 3,7 гектара. Стоимость строительства составляет около 16 млрд рублей. В кампусе, который станет частью концепции "Город - Университет", смогут проживать более четырех тысяч человек. Строительство ведет ОЭЗ "Новгородская" в партнерстве с правительством Новгородской области и НовГУ им. Ярослава Мудрого.