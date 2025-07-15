В ЛНР после непогоды восстановили подачу электричества во всех соцобъектах

Режим повышенной аварийности сохраняется в электросетях Краснолучского, Лисичанского, Стахановского, Счастьенского и Перевальского муниципалитетов, сообщили в "Луганскэнерго"

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Энергетики компании "Луганскэнерго" - филиала акционерного общества "Юго-западная электросетевая компания" - после непогоды, обрушившейся на Луганскую Народную Республику вечером воскресенья, восстановили подачу электричества всем социально важным объектам региона. Как сообщили в Telegram-канале организации, в нескольких муниципалитетах ЛНР ситуация с восстановлением электроэнергии по-прежнему остается напряженной.

"По состоянию на 09:00 мск 15 июля персоналом "Луганскэнерго" <…> восстановлено электроснабжение для 135 тыс. абонентов. Запитаны все социально важные объекты. <…> Без электроснабжения остаются около 40 тыс. потребителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в нескольких муниципалитетах республики ситуация с восстановлением электричества "остается напряженной". Режим повышенной аварийности сохраняется в электросетях Краснолучского, Лисичанского, Стахановского, Счастьенского, Перевальского муниципалитетов.

В понедельник в правительстве ЛНР сообщали, что непогода в воскресенье вечером привела к отключению электричества в нескольких населенных пунктов республики. Без света остались свыше 144 тыс. абонентов.