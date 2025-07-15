В Красноярском крае ввели карантин из-за опасного жука-короеда

Общая площадь карантинной зоны составляет 33,7 тыс. га, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Карантин из-за заражения деревьев короедом ввели на территории двух лесничеств на севере Красноярского края. Общая площадь карантинной зоны - 33,7 тыс. га, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Уссурийский полиграф - вид жуков-короедов, который атакует деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования развивается некроз. Чем больше вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева. В Красноярском крае леса покрывают больше 70% территории. Также в крае сконцентрировано 10% российских запасов древесины.

"На территории Мотыгинского и Енисейского лесничеств установлена карантинная фитосанитарная зона по уссурийскому полиграфу. В ходе мониторинга <…> выявлены очаги карантинного вредителя леса - уссурийского полиграфа. <…> Установлена карантинная фитосанитарная зона (КФЗ), введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных кварталов. <…> Общая площадь КФЗ 33 739 га", - говорится в сообщении.

Одно из ключевых ограничений при карантине заключается в фитосанитарном контроле лесопродукции. Перед тем, как вывезти груз, потребуется пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимые материалы.