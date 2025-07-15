В Тамбовской области ввели запрет на публикацию фото и видео работы сил ПВО

Запрет не распространяется на официальные сообщения органов власти и правоохранительных органов, сообщил врио главы региона Евгений Первышов

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о работе расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также о результатах атак беспилотников ВСУ введен в Тамбовской области. Об этом сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Глава региона принял решение об ограничении на распространение информации, включая фотографии и видеозаписи, которые касаются использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинскими военными и применения наших систем противовоздушной обороны (ПВО). Публикация таких материалов запрещается в Тамбовской области и в СМИ, и в сети Интернет в целом. Это относится и к каналам в Telegram, и к группам в социальных сетях, и к личным страницам, уточнил Первышов на своей странице в Telegram-канале.

Под запрет также подпали полеты БПЛА, процесс их подавления средствами РЭБ и поражения расчетами сил ПВО, а также последствия атак дронами ВСУ. Также запрещено обнародование информации о местонахождении военных объектов, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Евгений Первышов уточнил, что запрет не распространяется на официальные сообщения органов власти и правоохранительных органов.

В случае нарушения правил будут применятся административные санкции в виде предупреждения или денежного взыскания: для физических лиц - до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - до 20 тыс. рублей; для организаций - до 100 тыс. рублей. Запрет введен, в первую очередь, для обеспечения безопасности жителей, подчеркнул Первышов.