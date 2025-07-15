Губернатор штата Нью-Джерси ввел режим ЧС из-за наводнений

Губернатор Фил Мерфи призвал жителей соблюдать осторожность и не выезжать на дороги без крайней необходимости

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями и наводнениями. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы северо-восточного штата США.

"Я объявил чрезвычайное положение [в качестве меры] предосторожности в связи с ливневыми паводками и сильными грозами по всему штату", - приводятся в релизе слова губернатора. Мерфи призвал жителей Нью-Джерси соблюдать осторожность и не выезжать на дороги без крайней необходимости. "Пожалуйста, оставайтесь в помещениях и избегайте ненужных поездок", - написал он в X.

В пресс-службе сообщили, что режим ЧС введен на территории всего Нью-Джерси (в 21 округе) из-за наводнений, сильных гроз, интенсивных дождей и разрушительных порывов ветра. Он действует с 20:00 понедельника по местному времени (3:00 вторника по мск). О жертвах из-за стихии не сообщается.

По данным телеканала PIX 11, введение режима ЧС дает губернатору полномочия ускорять оказание учреждениями штата помощи нуждающимся. Это позволяет ему незамедлительно выделять ресурсы для проведения операций по спасению и эвакуации, а также для предоставления убежищ и предметов первой необходимости людям в затронутых бедствием населенных пунктах.

Как сообщал телеканал ABC News, наводнения затронули и соседний штат Нью-Йорк, где из-за дождей затопило дороги, что серьезно повлияло на работу городского транспорта. На одном из видео показано, что в результате ливней подтопило одну из станций местного метро. В понедельник предупреждения о наводнениях получили также жители Вашингтона (округ Колумбия), Балтимора (штат Мэриленд) и Арлингтона (штат Вирджиния).