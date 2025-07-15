Воронежская прокуратура запустила горячую линию в связи с атаками БПЛА на регион

Телефонная линия создана для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с последствиями атаки БПЛА на регион открыли в прокуратуре Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7 (473) 260-89-89", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Воронеже на место происшествия выезжали прокуроры Центрального и Коминтерновского районов. Прокурор Центрального района города Виктор Настаушев встретился с жителями поврежденных квартир. Ведомством взято на контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи. В этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами.

О том, что собственники, имуществу которых был причинен ущерб, могут обратиться в управы районов, сообщили в мэрии Воронежа. Сделать это можно по телефонам: Ленинский район - 8 (473) 206-91-24, Центральный район - 8 (473) 252-42-08, 8 (980) 555-77-11, 8 (920) 407-08-05, Железнодорожный район - 8 (473) 223-07-35, Левобережный район - 8 (900) 963-72-50, Коминтерновский район - 8 (473) 206-76-42.