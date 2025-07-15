На всей территории Карелии ввели особый противопожарный режим

В период действия режима запрещено разведение костров, сообщили в Минприроды региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Карелии ввели на всей территории республики особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды. В этот период запрещено разведение костров, сообщили в Минприроды региона.

"В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха и класса пожарной опасности с 15 июля на территории республики установлен особый противопожарный режим. На его период действуют дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. За невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 600 тыс. до 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

В Минприроды добавили, что запрета на посещение лесов нет, но его могут ввести в случае ухудшения лесопожарной обстановки.