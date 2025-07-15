В Югре подрядчик вернул более 330 млн рублей из-за срыва стройки

Ему также придется заплатить штраф за неисполнение контракта по возведению спортивного объекта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти расторгли контракт с подрядной организацией, возводящей Центр боевых искусств в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где будет развиваться в том числе тхэквондо, она вернула более 330 млн рублей из-за срыва сроков возведения объекта. Об этом сообщили ТАСС в администрации Нижневартовска.

В администрации Нижневартовска ТАСС ранее сообщали, что строительство объекта планируется завершить в 2024 году, но затем срок был сдвинут на 2025 год. Отмечалось, что отставание от графика вызвано низким уровнем мобилизации рабочих. Также там поясняли, что цена муниципального контракта с учетом допсоглашения составила более 1 млрд рублей. Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе визита в Нижневартовск в июне 2025 года сообщил, что подрядчик свои обязательства не реализовал, за год готовность выросла лишь на 15%, поэтому он поручил взять объект на постоянный контроль с применением жестких санкций за срыв сроков.

"Подрядчик вернул аванс и заплатит штрафы за неисполнение сроков контракта. Авансовая сумма на сегодняшний день 335 млн рублей, а штрафные санкции будут насчитаны после того, как пройдет процесс расторжения контракта. Это полностью вина подрядчика (срыв сроков возведения объекта - прим. ТАСС)", - сказал журналистам директор Управления капитального строительства Нижневартовска Марсель Шадыев.

По его словам, подрядчиком не выполнена облицовка фасада, отделочные работы, не созданы внутренние и инженерные сети, уличное освещение, не произведены благоустройство, поставка и установка технологического оборудования. В свою очередь в администрации Нижневартовска ТАСС сообщили, что с подрядчиком идет расторжение контракта. "Идет процесс расторжения контракта с подрядчиком строительства Центра боевых искусств в связи с неисполнением подрядчиком своих договорных обязательств - сроков выполнения работ", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время в Югре нет больших специализированных спортивных объектов под развитие тхэквондо. Чтобы решить вопрос с улучшением материальной базы для занимающихся различными видами боевых искусств было принято решение о строительстве профильного центра в Нижневартовске. Как сообщали ТАСС в Департаменте физической культуры и спорта Югры, планируется, что здесь местные жители и спортсмены будут оттачивать свое мастерство в спортивной борьбе, боксе, тхэквондо, дзюдо, самбо и других видах единоборств. Центр позволит создать комфортные условия для профессиональной подготовки борцов, повысить качество тренировочного процесса. Предполагается, что площадь здания превысит 5,1 тыс. кв. м и здесь одновременно смогут заниматься более 200 человек.