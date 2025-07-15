На ВДНХ заработает оранжерея тропических растений

Она будет обустроена в южной части сквера на пересечении Хованской улицы с кольцевой дорогой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оранжерея тропических и субтропических растений площадью почти 330 кв. м появится на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Оранжерея объединит выставочную и научно-просветительскую функции. Под стеклянным куполом высадят десятки видов растений, в том числе уникальных", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что оранжерея будет обустроена в южной части сквера на пересечении Хованской улицы с кольцевой дорогой. Рядом расположены павильон №516 "Книги" и павильон №312. Открытие объекта запланировано на 2026 год.

В пресс-службе добавили, что специалисты создадут климатическую зону, в которой будут автономно регулироваться температура, влажность и другие показатели. Отдельно оборудуют лабораторию для проведения занятий по изучению и культивированию растений. А по соседству появится лекторий под открытым небом. Вокруг посадят березы, черемуху, рябину, ели, сосны, ивы, можжевельник. Пространство станет частью первого в России биокластера.

27 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что биокластер, который открылся на ВДНХ, является частью Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Он отметил, что до лета 2026 года власти города откроют еще четыре тематические площадки, посвященные всем разделам биологии. По его словам, павильон №312 станет центром биокластера, в павильоне №28 "Пчеловодство" впервые в России заработает энтомологическая лаборатория для москвичей и гостей столицы.