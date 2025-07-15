ВЦИОМ выяснил отношение россиян к устройствам умного дома

Особый интерес к системам управления домом проявляют жильцы новостроек, показал опрос

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) пользуются системами умного дома или планируют установить их. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"58% опрошенных уже пользуются устройствами умного дома в квартире или планируют установить их: 31% пользуются устройствами, 27% планируют установить", - говорится в исследовании.

Большинство респондентов отмечают, что такие системы делают повседневную жизнь комфортнее (88%) и способствуют безопасности в доме (72%).

Особый интерес к системам умного дома имеют жильцы новостроек. "Среди тех, кто уже приобрел жилье в новостройке или только планирует покупку, 85% хотят, чтобы в квартире были установлены устройства умного дома, а 89% ожидают наличие таких решений в самом доме и на придомовой территории", - отмечается в документе.

По данным опроса, самыми популярными умными устройствами у россиян стали бытовая техника, колонки (37%) и устройства для управления освещением (23%), а также датчики определения экстренных ситуаций (19%), системы онлайн-видеонаблюдения и контроля входа в квартиру (16%).

Жители многоквартирных домов чаще используют системы онлайн-видеонаблюдения (43%), умное освещение в зависимости от условий по свету или присутствия людей (41%) и системы управления входом в дом (31%).

Среди основных барьеров для широкого применения подобных технологий более половины респондентов (61%) назвали их высокую стоимость, 53% опасаются сбоев и выхода устройств из-под контроля, 47% - рисков мошенничества, а 43% - угрозы нарушения приватности.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили с 30 мая по 13 июня 2025 года. В нем приняли участие 2 011 россиян в возрасте от 18 лет.