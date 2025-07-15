В Москве молодоженам выдали номер свидетельства о браке, состоящий только из семерок

В ЗАГС напомнили, что молодожены могут сыграть свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пара молодоженов в Москве получила уникальный номер свидетельства о браке, в котором содержатся только цифры семь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ЗАГС.

"Юрий и Юлия заключили брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ, получив свидетельство о браке, где все цифры - семерки", - говорится в сообщении.

Ведомство поздравило супругов и пожелало бесконечного счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни.

В ЗАГС напомнили, что молодожены могут сыграть свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Внутреннее пространство строения разделено на торжественный зал, просторный холл, гостиные и две террасы.