В Усть-Камчатском округе закрыли еще один участок дороги

Причиной ограничения движения стало размытие дорожного полотна, сообщили в МЧС

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Ограничение движения для всех видов транспорта введено на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск со 153-го по 187-й километр из-за размытия дорожного полотна, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Вечером 15 июля введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск со 153-го по 187-й километр, от развилки, ведущей к селам Анавгай и Эссо, до съезда к поселку Козыревск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закрытый 14 июля участок автодороги с 187-го по 263-й км, от съезда к поселку Козыревск до поселка Ключи, по-прежнему закрыт для движения всех видом транспорта. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с обильными осадками и переливами воды через земляное полотно.