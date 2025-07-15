Работу канатной дороги на ВДНХ приостановили из-за непогоды

Она будет закрыта до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ в Москве приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале парка "Орион".

"Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями - работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канатная дорога не возобновит работу до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня. Днем ранее "Воздушный трамвай" на ВДНХ уже приостанавливал работу до улучшения метеоусловий.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе и крупном граде в Москве с утра вторника до полуночи.