Больницы Подмосковья получили более 500 единиц техники для борьбы с онкоболезнями

Оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Медицинские организации Московской области в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Большая часть медтехники уже направлена в больницы региона, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 млн рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В Минздраве уточнили, что больницам поставляют аппараты УЗИ, видеоэндоскопическую технику, оборудование для гистологии, операционный микроскоп и другую медтехнику. Оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы.

"Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева", - отметили в пресс-службе.