Город Зверево в Ростовской области остался без воды в жару из-за аварии

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной, возобновить водоснабжение планируют до 17:00 по мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Авария на двух трубопроводах стала причиной отключения водоснабжения в городе Зверево Ростовской области в жару. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Сильная жара сохраняется в Ростовской области последние дни, в воскресенье в Ростове-на-Дону был побит абсолютный рекорд по жаре за все время наблюдения с 1880 года, днем температура воздуха в тени составила 41 градус. В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до 40 градусов в тени.

"В связи с проведением работ по устранению аварийных ситуаций на двух трубопроводах будет временно приостановлена подача воды с насосной станции на город Зверево", - написала она в телеграм-канале.

По ее словам, возобновить водоснабжение планируют до 17:00 мск.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2025 год население города Зверево Ростовской области составляет свыше 19 тыс. человек.