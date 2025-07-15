Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Гудков Дмитрий Геннадьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В октябре 2024 года Гудков уже был оштрафован Таганским судом Москвы на ту же сумму за аналогичное правонарушение.

Ранее Хорошевский суд заочно признал Гудкова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислен с момента фактического задержания Гудкова на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ. Суд апелляционной инстанции признал законным приговор, который вступил в силу. Сам Гудков вину не признал.

Гудков - депутат Государственной думы VI созыва.