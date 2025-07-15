По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 15 июля местами в столице ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 28-30 градусов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной жаре с максимальной температурой 30 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 15 июля местами в Москве ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 28-30 градусов. В связи с жаркой погодой главное управление МЧС России по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

В МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.