В Подмосковье почти 1,5 млн жителей обследовались на ВИЧ

В пресс-службе отметили, что жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн жителей прошли тестирование на ВИЧ с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Такое заболевание, как ВИЧ, может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более, что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 млн жителей Московской области, что на 13 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе напомнили, что жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Чтобы пройти такое исследование, необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.