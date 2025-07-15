На Урале первый православный форум собрал участников из восьми регионов России

Мероприятие стало площадкой для обсуждения участия православного студенчества в жизни общества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Участники из восьми регионов России посетили православный студенческий форум "Русская мысль из прошлого в будущее", который впервые проходит в Екатеринбурге в рамках "Царских дней", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы очень горды тем, что на нашем форуме участвуют представители как из Екатеринбурга, так и Москвы, так и Нижнего Тагила. К нам приехали люди из Сочи, к нам приехали люди из регионов Сибири. И в целом мы собрали восемь регионов, что является большим достижением для форума, который проводится в первый раз", - рассказал журналистам исполнительный секретарь организационного комитета форума Семен Крымский.

Форум стал площадкой для обсуждения участия православного студенчества в жизни общества. Философ Александр Дугин и доктор исторических наук Вардан Багдасарян поговорили с молодежью о современных социальных вызовах и их влиянии на личность человека, патриотизме и национальной идее.

"В борьбе за суверенитет и справедливость наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Ответить на них невозможно без опоры на историческое наследие. Важно, что вы, молодое поколение, понимаете значимость сохранения наших духовных и морально-нравственных ориентиров и прикладываете усилия для этого. Уверен, православный студенческий форум станет весомым вкладом в укрепление традиционных ценностей", - выступил с видеообращением полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни". Тысячи паломников пройдут от Храма-памятника на Крови до Ганиной ямы. В 2025 году он проходит с 11 по 21 июля.