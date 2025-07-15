Все пять кандидатов в губернаторы Оренбуржья подали документы для регистрации

Окончательный список кандидатов на должность главы региона будет известен уже на этой неделе

ОРЕНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбургской области приняла от пятого кандидата на пост губернатора региона подписи муниципальных депутатов и глав в поддержку его выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации и участия в выборах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министра региональной и информационной политики Юрий Мироненко.

"Все претенденты на должность губернатора Оренбуржья подали документы в областную избирательную комиссию! Очень важно, что выборы будут конкурентными, открытыми и честными. Обеспечены равные возможности для всех участников", - написал Мироненко.

Как уточнили в облизбиркоме, кандидат на должность губернатора Оренбургской области от КПРФ Денис Батурин представил 247 подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения.

"Уже на этой неделе станет известен окончательный список претендентов на должность главы региона", - уточнили в комиссии.

Президент России Владимир Путин 26 марта назначил врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, ранее возглавлявшего правительство ДНР. Голосование на досрочных выборах пройдет 12, 13 и 14 сентября. О своем участии в выборах заявили врио главы региона Евгений Солнцев ("Единая Россия"), Рамиль Гафаров ("Коммунисты России"), Карина Салихова ("Новые люди"), Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия") и Денис Батурин (КПРФ).