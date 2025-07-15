Умер мультипликатор Андрей Соколов

Ему был 51 год

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мультипликатор Андрей Соколов умер 14 июля на 52-м году жизни. Как сообщил ТАСС друг семьи Сергей Капков, у Соколова было онкологическое заболевание.

"Да, его не стало. Он болел, рак", - сказал собеседник агентства, добавив, что место и дата прощания станет известна позднее.

Соколов родился в 1974 году в Москве. Он окончил курсы анимации "Студии Пилот" в 1995 году. С того же года он начал работать в студии - аниматором и сторрибордистом, провел там, как сотрудник, пять лет. Параллельно с работой в студии, Соколов учился в государственной академии сферы быта по специальности "инженер-технолог по производству мебели", он закончил ее в 1998 году. Кроме того, в 2000-х годах Соколов окончил ВГИК - факультет дополнительного образования (отделение режиссуры анимационного кино).