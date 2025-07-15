Некоторые маршруты могут быть изменены, уточнили в департаменте транспорта столицы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиров наземного городского транспорта в Москве предупредили о возможных задержках из-за ливней и гроз. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.

Ранее в комплексе городского хозяйства предупредили гостей и жителей столицы, что до конца суток в Москве ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе будет шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с.