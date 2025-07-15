Жители Кубани смогут узнать о профилактике ИППП

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на повышение медицинской грамотности населения и профилактику заболеваний

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Открытая лекция о профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП) пройдет 16 июля в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кубани.

Мероприятие пройдет в рамках Недели профилактики ИППП. Лекцию проведет врач-методист Светлана Хан, которая расскажет о важности соблюдения правил личной гигиены для предотвращения заболеваний.

"Личная гигиена - это основа здорового образа жизни. Соблюдение основных правил гигиены помогает предотвратить множество заболеваний, включая инфекции, передающиеся половым путем. Важно помнить, что профилактика начинается с осознанного подхода к своему здоровью", - приводят в министерстве слова Хан.

Занятие начнется 16 июля в 11:00 в Краснодаре на ул. Воровского, 182. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, будет организована онлайн-трансляция в официальных аккаунтах Центра.

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на повышение медицинской грамотности населения и профилактику заболеваний, отмечается в сообщении.