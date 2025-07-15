Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, отметили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сильная гроза с ливнем и ветром, начавшаяся в Москве и Подмосковье более часа назад, доставила проблемы работникам жилищно-коммунального хозяйства и транспортникам.

Так, столичный департамент транспорта уже сообщил, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

В подмосковной Лобне наблюдаются локальные подтопления проезжих частей и пешеходных зон. "Наши специалисты уже работают над устранением возникших проблем", - пояснила глава городского округа Анна Кротова. Она подчеркнула, что муниципалитет "подвергся сильному грозовому фронту, принесшему ливень и ураганный ветер". "В связи с этим просим вас по возможности не выходить на улицу", - заметила она в своем официальном телеграм-канале. Здесь же глава города попросила сообщать о нештатных ситуациях в единую дежурную диспетчерскую службу и по номеру 112.

Глава Химок Елена Землякова также проинформировала жителей о сильных осадках с грозой, градом и порывистым ветром до 23 м/с, напомнив, что при неблагоприятных погодных условиях нельзя стоять под деревьями, линиями электропередач, металлоконструкциями, на открытых пространствах или у водоемов.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому с 10:00 мск и до конца суток местами в Москве и Московской области ожидается сильный ливень, гроза и крупный град. "При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с", - отмечают метеорологи. Также до полуночи в столице и Подмосковье действует оранжевый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.