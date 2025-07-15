В Горловке 15 бригад энергетиков работают над ликвидацией последствий непогоды

Удалось переподключить потребителей, обесточенных из-за падения опор и повреждения линий электропередачи, сообщил глава городского округа Иван Приходько

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Группы по уборке поваленных деревьев и 15 бригад энергетиков задействованы в ликвидации последствий непогоды в Горловке ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

"Над ликвидацией последствий урагана работают 15 бригад: высоковольтные сети - три бригады, Горловский РЭС - семь бригад, Восточный РЭС - пять бригад, - написал мэр. - В сфере электроснабжения, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось оперативно переподключить потребителей, обесточенных из-за падения опор и повреждения линий электропередачи. Восстановление опоры 110 кВ остается приоритетной задачей, работы ведутся круглосуточно".

Отмечается, что на днях сильный ветер и гроза привели к падению опоры 110 кВ, обесточиванию двух линий 110 кВ и повреждению линии 35 кВ . Было обесточено девять трансформаторных подстанций. Кроме того, повреждены три газопровода, которые уже восстановили, более 100 кровель и 218 деревьев. В уборке упавших веток и деревьев задействованы около 30 человек, включая специалистов из региона-шефа - Кузбасса.

13 июля в республике был сильный порывистый ветер и гроза. Непогода затронула крупные населенные пункты региона, включая Донецк и Макеевку. В частности, в шахтерской столице повалено более 70 деревьев, в Шахтерском округе на утро без света оставались более 3 тыс. абонентов.