Актуальность прививки от менингококковой инфекции объясняется в том числе тем, что ее вспышки особенно часто случаются в "скученных коллективах", отметил член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут до конца 2026 года разработать законодательные изменения, направленные на включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев ("Единая Россия"), выступая на совещании по теме вакцинопрофилактики менингококковой инфекции.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в национальный календарь прививок пять новых вакцинаций. Из них, по словам депутата, "наиболее важной" является именно вакцинация против менингококка.

"Нам в составе этого думского объединения работать еще год. Мы хотели бы в течение этого года провести соответствующие законодательные инициативы в действие, для того чтобы мы приняли соответствующее решение, о котором и правительство заявляло", - сказал Румянцев.

Он указал, что актуальность прививки от менингококковой инфекции объясняется в том числе тем, что ее вспышки особенно часто случаются в "скученных коллективах". "Это касается университетов, обучающихся, военных и так далее", - добавил парламентарий.

Румянцев также обратил внимание, что многие страны уже выполнили рекомендации ВОЗ и включили массовую вакцинацию против менингококковой инфекции в свои календари. Говоря о ситуации в РФ, депутат отметил, что Россия до сих пор этого не сделала в том числе потому, что ранее в стране не было вакцины отечественного производства, которая отвечала бы всем требованиям.

Румянцева поддержал глава думского комитета Сергей Леонов (ЛДПР). Он подчеркнул, что в настоящий момент необходимо понять, когда в России появится подходящая для включения в нацкалендарь вакцина, "какие есть проблемы с этим, чем может помочь Государственная дума". "Надеюсь, что в 2026 году нам все-таки удастся в национальный календарь прививок в том числе включить вакцинацию от менингококковой инфекции", - заключил Леонов.

О вакцинации от менингококковой инфекции

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение 1-2 дней или вызвать у больного тяжелые осложнения.

В России вакцинация от менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Предложения о включении этой вакцинации в национальный календарь профилактических прививок ранее высказывал Роспотребнадзор - для этих целей ведомство направило в российский Минздрав предложения по контингентам и тактике иммунизации.