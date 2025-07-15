В связи с прохождением грозового фронта на станции Бескудниково Савеловского направления произошло отключение энергоснабжения по 2 пути в сторону области, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Поезда МЦД-1 и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за отключения электроэнергии на одном из путей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В связи с прохождением грозового фронта на станции Бескудниково Савеловского направления произошло отключение энергоснабжения по 2 пути в сторону области. В связи с этим в настоящее время движение поездов на перегоне Марк - Москва-Бутырская организовано по одному пути в реверсивном режиме. На месте работает бригада энергетиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период восстановительных работ в пути задерживаются пригородные поезда, в том числе МЦД-1. Часть поездов следует по укороченному маршруту, часть электропоездов отменены.

"Просим пассажиров следить за оповещениям на станциях. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме", - заключили в пресс-службе.