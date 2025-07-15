Взрывотехники вывезли его в карьер и уничтожили, сообщили в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Кайтсерфер обнаружил в прибрежной зоне лимана под Анапой мину времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм, боеприпас уничтожен, сообщили журналистам в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Бдительный мужчина обнаружил в воде предмет, похожий на боеприпас, и сообщил в полицию. Информация была передана в Росгвардию, после чего на место прибыли специалисты-взрывотехники. Они установили, что это мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что боеприпас был обнаружен в прибрежной зоне лимана в станице Благовещенской под Анапой. Взрывотехники вывезли его в карьер и уничтожили с соблюдением необходимых требований безопасности.