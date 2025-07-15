В пресс-службе башни сообщили, что весь разряд уходит в почву, не причиняя вреда оборудованию на телебашне и людям

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Останкинская телебашня работает в штатном режиме во время ливней и гроз в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе башни.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы несколько видео, согласно которым молния неоднократно ударяет рядом с телемачтой.

"При строительстве башни учитывалось, что в нее будут попадать молнии, на башне стоит система грозозащиты - весь разряд уходит в почву, не причиняя вреда оборудованию на телебашне и людям, находящимся внутри. <…> На данный момент все в порядке, экскурсии продолжаются, башня работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 200 м вокруг своей оси башня гарантированно защищает от молний. В год от вершины башни летит в облако 25-27 молний, при этом 2-3 молнии ежегодно попадают в боковую часть башни ниже вершины, они начинаются в облаке.