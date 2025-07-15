В департаменте транспорта столицы рекомендовали для выхода и входа пользоваться "Рижской" Калужско-Рижской линии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена закрывали. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии временно закрыт. Для входа и выхода пользуйтесь "Рижской" Калужско-Рижской линии", - говорилось в сообщении.

Позже в департаменте сообщили о возобновлении работы вестибюля. Он открыт для входа и выхода пассажиров.

В новость внесены изменения (14:37 мск) - добавлена информация об отмене ограничений.