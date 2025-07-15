На Чукотке выплатят долги по зарплате работникам энергоцентра

Правительство Чукотского автономного округа направит 20 млн рублей для погашения задолженности, сообщил глава региона Владислав Кузнецов

АНАДЫРЬ, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа направит дополнительно 20 млн рублей на погашение долгов по заработной плате для сотрудников энергоцентра в Билибино. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"На функционирование энергообъекта в июне были выделены 120 млн рублей из окружного бюджета, которые должны были быть направлены в первую очередь на выплаты зарплат сотрудникам. Если средства не доходили до них в полном объеме, в этом надо разобраться. <…> На текущей неделе выделяем дополнительно еще 20 млн рублей на эксплуатацию энергообъекта, которые также должны быть в первую очередь направлены на выплату заработной платы", - написал он.

По словам Кузнецова, он уже обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию с просьбой провести проверку. Губернатор также отметил, что в августе будет подписано соглашение с новым эксплуатантом энергоцентра.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, вахтовиков энергоцентра обеспечивали питанием и проживанием, однако выплаты постоянно задерживали, в связи с чем накопились задолженности.

В департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа напомнили, что энергоцентр был введен в эксплуатацию 30 августа 2024 года, контракт действующего оператора АО "Чукотская торговая компания" должен был истечь 31 декабря 2025.

Представители нового оператора прибудут в Билибино 24 июля, чтобы оценить техническое состояние объекта.