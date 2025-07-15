Зверей отпустят на волю в 2027 году, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Двум детенышам леопарда, которые два месяца назад родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, поставили прививки. Специалисты также определили их пол - двух мальчиков планируют выпустить в дикую природу в 2027 году, сообщили в Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии России.

В конце мая у пары Шивы и Филоу, прибывшей из Шведского зоопарка в 2020 году в Центр восстановления леопарда на Кавказе, родилось двое детенышей. Как рассказывали ТАСС в пресс-службе нацпарка Сочи, детеныши чувствовали себя хорошо, ели с аппетитом, много спали и активно набирали в весе, а "трепетная" мама Шива практически не отходила от них.

"Мы определили пол котят: два мальчика у нас. Прививки были от распространенных кошачьих болезней. <...> Искусственно тренируем их иммунную систему для встречи с окружающей средой. <...> Котят, которых мы вакцинировали сегодня, мы будем планировать выпуск в 2027 году", - говорится в видео, распространенном в Telegram-канале "Природоведение".

Специалисты центра уточнили, что перед вакцинацией они отделили детенышей от самки с помощью автоматического срабатывания перепускных дверей. Для котят это психологический стресс, однако это один из способов, который применяется на протяжении процесса подготовки животных к выпуску. "Это дополнительное подкрепление физическим стрессом, болевыми ощущениями. Это важно для выработки устойчивой реакции избегания человека в природе. Тот заложенный природой страх перед человеком", - пояснили сотрудники центра.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.