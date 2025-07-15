Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала в отдельных районах столицы менее чем за два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

"Месячная норма осадков выпала в отдельных районах города менее чем за два часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО (до 85 мм), ВАО (до 75 мм), ЮВАО (до 66 мм) и СВАО (до 64 мм)", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства рассказали, что по прогнозам метеорологов, такая погода продлится до конца суток.

Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Также направлены бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

"Основной объем поверхностных вод принимает водосточная сеть. Для оперативного пропуска дождевой воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, в случае необходимости применяется мощная откачивающая техника", - уточняется в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

Как добавили в комплексе городского хозяйства, жителей и гостей столицы просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.