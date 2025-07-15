Согласно постановлению главы администрации муниципалитета Артура Балкизова, в частности, действуют ограничения на разжигание костров

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в пожароопасный период начал действовать в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Согласно постановлению главы администрации муниципалитета, введены ограничения на разжигание костров и выжигание сухой травы. Документ размещен на портале правительства КБР.

"Запретить сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров, <…> выжигание хвороста, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам", - говорится в постановлении главы администрации Баксанского района Артура Балкизова.

Главам сел района рекомендовано также проводить разъяснительную работу с населением, чтобы не допустить сжигания твердых бытовых отходов и мусора.

В Кабардино-Балкарии действует самый высокий - пятый уровень - пожарной опасности из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в республике. В некоторых районах температура доходит до +38 градусов. Только за прошедшие сутки пожарные потушили возгорания на площади более 26 тыс. кв. м, большая часть из которых - ландшафтные пожары.