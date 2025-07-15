Показы должны были состояться 28 и 29 сентября, сообщила пресс-служба учреждения

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Новосибирский театр "Глобус" объявил об отмене показов двух спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Уважаемые зрители! Показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в рамках федеральной программы "Большие гастроли" отменены", - говорится в сообщении. Показы спектаклей "Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" и "Гамлет" должны были состояться 28 и 29 сентября 2025 года соответственно.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов умер из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще ряд граждан РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане российским гражданам согласован. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.