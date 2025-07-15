Поезда "Аэроэкспресс" возобновили движение в Шереметьево после сбоя

В пресс-службе перевозчика сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий на станции Бескудниково отсутствовало напряжение в контактной сети

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресс" возобновили движение в сторону Шереметьево после отсутствия напряжения в контактной сети из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. "Аэроэкспресс" принимает меры для стабилизации графика движения поездов.

Ранее на станции Бескудниково из-за неблагоприятных погодных условий отсутствовало напряжение в контактной сети. На период восстановительных работ, которые проводились специалистами Московской железной дороги, в пути были задержаны пригородные поезда, в том числе поезда "Аэроэкспресс".

"В настоящий момент движение в сторону Шереметьево возобновлено. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов", - отметили в компании.