Предусматривается, что Минцифры будет вести специальный реестр ЦОД, расположенных на территории России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании работы центров обработки данных (ЦОД).

Документ в палату парламента внесло правительство РФ в июне 2021 года, в первом чтении инициатива была принята в апреле 2022 года. Законопроект вводит понятие центра обработки данных в правовое поле.

Так, под ЦОД будет пониматься совокупность зданий, частей зданий или помещений с единым назначением, которые включают в себя системы инженерно-технического обеспечения, спроектированные и используемые для размещения оборудования по обработке и хранению данных. В документе также указано, что ЦОД могут быть объектами концессионных соглашений, а также соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве.

Кроме того, закон устанавливает требования в сфере учета центров обработки данных и их работы. Предусматривается, что Минцифры будет вести специальный реестр ЦОД, расположенных на территории России. Правила формирования и ведения реестра, а также требования к включаемым в реестр ЦОД будет устанавливать правительство РФ. Эти требования будут касаться операторов ЦОД, обеспечения информационной безопасности в рамках работы центров, состава включаемых в реестр сведений, а также порядка включения сведений в реестр и их удаления из него.

Закон также запрещает заниматься майнингом и размещать майнинговое оборудование на территории центров обработки данных, расположенных в России. В случае подписания документа президентом РФ нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года.