Мэр столицы отметил, что в школах есть универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории для изучения естественных наук

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 300 образовательных объектов возвели в Москве с 2020 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2020 года в городе возвели 296 образовательных объектов, только в 2024-м ввели в эксплуатацию 49. За это время в Москве создано свыше 100 тыс. мест для школьников и дошколят. Все здания строятся с учетом современных требований. Это просторные и светлые помещения с продуманным зонированием и всем необходимым оборудованием", - написал мэр.

Он отметил, что в школах есть универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории для изучения естественных наук. В детских садах - спортивные площадки и пространства для всестороннего развития детей.

"Больше всего [объектов образования] построили в ТиНАО, в Северном и Западном административном округах. В Рассказовке была возведена одна из крупнейших школ - она рассчитана на 2,1 тыс. ребят. Детский сад на 220 мест открылся между Калужским и Киевским шоссе, еще один на 300 мест - в Измайлове. В Беговом районе появился новый корпус кадетской школы №1784 им. В. А. Матросова", - добавил Собянин.

По его словам, объекты возводятся как на средства столичной Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. До конца 2026 года планируется построить еще около 160 школ и детских садов.