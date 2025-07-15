Для них подготовлены развлекательные мероприятия и экскурсии

СУХУМ, 15 июля. /ТАСС/. Дети из приграничных районов Белгородской и Курской областей приехали на двухнедельный отдых в Абхазию, для них подготовлены места размещения в Сухуме и Пицунде. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма Абхазии.

"По приглашению президента Бадры Гунбы в Абхазию прибыли дети из многодетных и приемных семей из приграничных районов Белгородской и Курской областей, ребята смогут отдохнуть и восстановить силы в благоприятных условиях. Отдых продлится две недели, за это время дети смогут отвлечься от тревог и набраться новых впечатлений. Для юных гостей подготовлены развлекательные мероприятия и экскурсии по достопримечательностях Абхазии", - говорится в сообщении.

Пансионат "Айтар" в Сухуме принял 50 детей, еще 50 размещены в Пицунде. Делегацию на вокзале города Сухум встретили вице-премьер Вараздат Минасян и министр туризма Астамур Логуа.