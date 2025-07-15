ГД разрешила создать механизм помощи регионам в лечении тяжелобольных граждан

Для этих целей закон также предлагает наделить правительство полномочиями по утверждению критериев, в соответствии с которыми будет устанавливаться тот факт, что регион не может выполнить указанные обязательства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает создание механизма финансовой помощи регионам РФ, которые самостоятельно не могут обеспечить лекарствами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Документ в Госдуму внесло правительство в марте текущего года, в первом чтении законопроект был принят в мае. Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Предлагается создать специальный механизм, который позволит выделять регионам из федерального бюджета дополнительные средства для обеспечения тяжелобольных граждан лекарствами, если субъект РФ не может самостоятельно выполнить свои обязательства в этой части.

Для этих целей закон также предлагает наделить правительство полномочиями по утверждению критериев, в соответствии с которыми будет устанавливаться тот факт, что регион не может выполнить указанные обязательства. Вместе с тем предусматривается, что кабмин также сможет утверждать порядок предоставления субъектам РФ средств, требуемых для обеспечения лекарствами тяжелобольных граждан.

Как ранее объяснял ТАСС глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), существует очень много видов орфанных заболеваний, "а лекарственные препараты для их лечения крайне дорогие". "На лечение только одного пациента требуется порядка 2,76 млн рублей в год. Мы же стремимся к тому, что полномочия по лекарственному обеспечению были на федеральном уровне", - подчеркивал депутат.

По словам Леонова, создание механизма поддержки регионов "позволит обеспечить принцип равенства прав граждан на дорогостоящее лекарственное обеспечение, независимо от того, в каком субъекте РФ он живет". В случае подписания документа президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.