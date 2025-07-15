В рамках первого этапа будет построен новый комплекс мощностью 26 тыс. куб. м в сутки , его возведение завершится к августу 2028 года, отметил губернатор области Андрей Воробьев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мощность очистных сооружений возрастет более чем в 1,5 раза в подмосковной Дубне в ближайшие годы. Это позволит улучшить экономическое и социальное развитие округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Здесь, в Левобережном районе, строим очистные сооружения. Это создаст условия для развития особой экономической зоны "Дубна", предприятий военно-промышленного комплекса и позволит строить новые жилые дома. Мощность очистных возрастет более чем в 1,5 раза. Они будут обслуживать 74 тыс. человек. Работы проводятся в три этапа", - написал Воробьев.

Он отметил, что в рамках первого этапа будет построен новый комплекс мощностью 26 тыс. куб. м в сутки , его возведение завершится к августу 2028 года. В нем будут использоваться самые передовые решения для очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением. На втором этапе мощность будет повышена до 36 тыс. куб. м в сутки за счет дополнительного оборудования, на третьем производительность увеличится до 50 тыс. куб. м в сутки.

"Всего в Подмосковье мы уже сдали 15 очистных, 11 объектов сейчас в работе, еще восемь - на этапе проектирования. В этом году завершим реконструкцию очистных в Лыткарино, Солнечногорске, Коломне, Богородском округе и Зарайске", - заключил губернатор.