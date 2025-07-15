В Екатеринбурге пройдет фестиваль "Энергия РМК" с авиашоу

Мероприятие пройдет с 16 по 17 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Авиация, парашютисты, спортсмены и певцы откроют фестиваль "Энергия РМК" в честь Дня Екатеринбурга. Фестиваль пройдет с 16 по 17 августа.

"Энергия РМК" - это фестиваль спорта, музыки и активного образа жизни от Русской медной компании и направлений, которые она развивает. Открытие пройдет с участием авиации, парашютистов и с парадом спортсменов РМК. В течение двух дней зрителей ждет множество разных активностей. Среди хедлайнеров - Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape", - рассказали в департаменте.

Для гостей фестиваля состоится мотошоу от команды FMX13, которая основана титулованным фристайл-мотокросс-райдером России Алексеем Колесниковым. Также откроется выставка автомобилей, побеждавших на одном из самых известных международных ралли "Дакар". "На нескольких площадках пройдут профессиональные турниры звезд лиг RCC, показательные выступления экстремалов от RCC Extreme, первенство России по велоспорту ВМХ, чемпионат России по роллер-спорту, турниры RCC Padel и многое другое", - отметили в компании.

РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской областях и в Хабаровском крае.