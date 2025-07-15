Современное оборудование для лечения рака головного мозга и органов малого таза поступит в медучреждение до конца года

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Новый линейный ускоритель для лучевой терапии при раке головного мозга и органов малого таза установят в Республиканском онкологическом центре (РОЦ) им. Бондаря в Донецке ДНР до конца года, сообщил ТАСС главный врач учреждения Владимир Иванов.

"До конца 2025 года планируется установка линейного ускорительного комплекса и КТ-разметчика. В настоящий момент идет демонтаж старого аппарата, который не работает с 2016 года. Данный комплекс один. Не просто важна его замена, важно начало его эксплуатации, потому что это будет первый такой комплекс во всех четырех новых регионах. Он позволит оказывать лучевую терапию людям, страдающим поражением головного мозга и органов малого таза", - сказал Иванов.

Он добавил, что оба аппарата представляют единый комплекс. В центре также организуют специализированную процедурную централизованного разведения. "Каждому требуется различная доза лекарств. Мы заранее в аптеке под каждого человека индивидуально проводим разведение препарата, тем самым полностью, практически без остатка расходуем все наши флаконы. Это позволяет сэкономить от 25% до 30% нашего бюджета", - сказал собеседник агентства.

В декабре прошлого года Иванов сообщил ТАСС, что переоснащение центра с 2022 года стало самым масштабным более чем за 30 лет. 11 июля в РОЦ открылась лаборатория молекулярно-генетического секвенирования, а до конца 2025 года планируют возвести скрининговый эндоскопический центр, строительство которого уже началось.