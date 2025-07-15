Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законопроект вносит в земельное и природоохранное право единые правила борьбы с агрессивными чужеродными растениями, сорняками, которые быстро распространяются

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на защиту земель от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика. Документ вносит поправки в Земельный кодекс и другие законодательные акты РФ.

Вводится понятие "опасные виды инвазивных (чужеродных) растений". Это жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала, их распространение и численность создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики. Предусматривается, что земельный участок из земель сельхозназначения может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если такой участок используется с нарушением законодательства РФ, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде, в том числе вследствие непроведения мероприятий по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), законопроект вносит в земельное и природоохранное право единые правила борьбы с агрессивными чужеродными растениями, сорняками, которые быстро распространяются, вытесняют местные виды и могут нарушать экосистему. "Тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, отвечает за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию. Главное изменение в статье 13-й Земельного кодекса обязывает владельцев участков и обладателей публичного сервитута планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению таких растений; бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута", - указал он.

Заповедники и национальные парки будут руководствоваться перечнем действий, который утвердит федеральный орган: от регулярного обхода до выемки растительного материала, пояснил депутат. "Это позволяет реагировать без долгих согласований, что критично, когда за один сезон агрессивный сорняк может вытеснить аборигенную местную флору", - добавил Гаврилов. Поправки в закон о пестицидах расширяют сферу применения химических и биосредств, а новая статья 50.1 закона об охране окружающей среды требует от субъектов федерации сформировать списки видов, не относящихся к карантинным, но нуждающихся в контроле. "Благодаря этому решения становятся адресными: методы для южной степи и северной тайги различаются, что снижает затраты и экологический риск", - указал парламентарий.